《積木之家》鬼小孩出沒 呂雪鳳嚇到昏倒

呂雪鳳驚見布偶眼睛長蟲嚇壞了。（好風光）

呂雪鳳被布偶嚇昏，懷疑兒子施易男家裡不乾淨。（好風光）

張詩盈（左），劇中與弟弟施易男針鋒相對。（好風光）

林子熙經營手作布偶店，范時軒（右）飾演店員。（好風光）

台視、八大、愛奇藝《積木之家》播出後受到網友熱烈討論，施易男突破暖男形象，大膽挑戰個性焦躁又常壞口氣「嘖」不離口的暴衝建築師。導演廖士涵透露：「選角全憑直覺」。施易男外型帥氣，一眼就相中他來演男主角，在籌備期透過各種管道約他見面，再經過兩個多月的溝通說服，才終於突破他心防，讓他點頭答應接演靈異恐怖片。施易男坦言第一時間是婉拒的，他呼籲網友，看到他在《積木之家》中的演出不要覺得太訝異。

《積木之家》劇情主軸圍繞在「家」，找來多位硬底子演員助陣，劇場女伶張詩盈飾演施易男姐姐，盲目地維護不成才的先生，咬牙苦撐自己的家，為了錢與施易男常有爭吵，她拍完該劇便順利懷孕。金馬獎女配角呂雪鳳則扮演施易男媽媽，劇中她重男輕女，滿心期待趕緊抱孫，在醫院聽到媳婦流產，傷心欲滴的眼神演得絲絲入扣。之後為了哄媳婦進補，還主動陪她一起喝中藥，暖心舉動堪稱最佳婆婆代表，但她卻在施易男家被眼睛長蛆的布偶嚇到昏倒，家中怪事頻傳；劇中不時出現的鬼小孩身影，也引發網友搜尋片段中哪裡有小男孩出沒？PTT上熱議劇情後續發展，令網友高度期待明晚最新集數的播出。

劇中與施易男配對演夫妻的是新人林子熙，自小備受家人呵護，內心有滿滿的愛，如此溫柔可人的角色，跟私下個性大喇喇的她相差南轅北轍。林子熙表示：「導演給我一個功課，要我一踏進片場就保持微笑跟每個人打招呼，ㄍㄧㄣ到收工回家全身癱軟。」施易男開玩笑回應：「原來妳都是裝的，我還以為妳這麼尊敬我。」隨著林子熙遭逢姐姐失蹤與流產打擊後，逐漸從原本無憂無慮的好太太，開始變得疑神疑鬼，且後頭還有更驚人表現！

(中時)