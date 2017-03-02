被蔡正元轟是「龜孫子」 羅智強無奈回應：我收到了
國民黨政策會執行長蔡正元近來砲火猛烈，先是質疑馬英九在228事件上過於軟弱，並與馬辦發言人徐巧芯隔空交火；之後蔡更暗諷徐與總統府前秘書長羅智強是「馬英九拉拔的小弟小妹」，碰到服貿和太陽花議題時，如「龜孫子」躲起來。對此，羅智強今於臉書發文，表示自己不懂為何被用此字眼重貶，無奈地回應，「這個重話，我收到了。」
針對被蔡正元暗諷為「龜孫子」，羅智強今於臉書發文，開頭即說道，自從政黨輪替後，他既無黨職、也無公職，只憑著一己之力去伸張藍軍理念，並監督民進黨政府，砲口絕不對內。
羅智強進一步說道，他能理解蔡正元與他對馬英九的功過有不同看法，也可理解並尊重對方意見；但自己從未在言語上有過不敬，因此實在不曉得，為何蔡要用這麼重的字眼來批評他。
話鋒一轉，羅智強提到，政黨輪替後的這段時間，自己一直努力喊話，最重要的事應是監督民進黨，而不是把力氣花在黨內互打。因此，羅智強認為，即便蔡正元用此重話批評，他仍應該以身作則，示範給黨內朋友，「什麼叫做『不黨內互打』。」
最後，羅智強寫道，「這個重話，我收到了，謝謝蔡執行長指教。」
(中時電子報)
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