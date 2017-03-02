健保電子轉診第二天 轉診人次成長二倍
健保電子轉診第二天，轉診人次明顯上升，由第一天的25人增加至83人，成長了二倍，健保署長李伯璋表示，新制上路，有很多地方要建制連線，需要時間，電子轉診人次第一天已較第二天明顯增加，相信未來會很快成長，讓病患轉診更方便。
李伯璋指出，電子轉診讓需要轉診的病患，不用自己再到醫療院所排隊掛號，負責轉出病患的醫療院所，會利用這套電子平台系統為病患先掛好號，病患只要依掛好號的時間去看診即可；昨天上線第一天，已有25人利用電子轉診，今天則大幅增加至83人，其中有32人已完成掛號，6人已看完診。
李伯璋指出，現行已有紙本轉診，所以民眾若至尚未建制電子轉診的醫療院所，轉診權益仍不受影響，接下來，健保署會加快速度，向醫療院所充分說明，並完成電子轉診平台建置，以服務更多需要的病患。
(中時)
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