獅隊洋投福瑞多抵台 期待和台灣打者對決

獅隊先發洋投福瑞多今抵台。（統一獅提供）

迎接3月底開打的中華職棒新球季，統一獅今年新簽的洋投福瑞多（Alfredo Figaro）今天（2日）抵台向球隊報到，成為第2位投入春訓的洋將，另一名後援洋投狄馬克（Mike DeMark）則預計在參與完經典賽首輪賽事後，3月中旬過後報到。

福瑞多有過4年大聯盟資歷，也曾效力於日職歐力士隊、韓職三星獅，這次來到中職，福瑞多表示，很開心有這機會來到台灣，希望能盡快熟悉台灣的職棒環境、幫助球隊拿下好成績，「很期待趕快上場和台灣好手對決。」

獅隊今年續留去年中職三振王布魯斯，他也已在日前向獅隊報到，福瑞多今天抵台後，預計在明天加入球隊春訓，兩名洋投都將在新球季擔任先發，而以後援為主的狄馬克，目前隨義大利國家隊備戰經典賽，將待首輪賽事結束後底台。

(中時電子報)