獅隊洋投福瑞多抵台 期待和台灣打者對決
迎接3月底開打的中華職棒新球季，統一獅今年新簽的洋投福瑞多（Alfredo Figaro）今天（2日）抵台向球隊報到，成為第2位投入春訓的洋將，另一名後援洋投狄馬克（Mike DeMark）則預計在參與完經典賽首輪賽事後，3月中旬過後報到。
福瑞多有過4年大聯盟資歷，也曾效力於日職歐力士隊、韓職三星獅，這次來到中職，福瑞多表示，很開心有這機會來到台灣，希望能盡快熟悉台灣的職棒環境、幫助球隊拿下好成績，「很期待趕快上場和台灣好手對決。」
獅隊今年續留去年中職三振王布魯斯，他也已在日前向獅隊報到，福瑞多今天抵台後，預計在明天加入球隊春訓，兩名洋投都將在新球季擔任先發，而以後援為主的狄馬克，目前隨義大利國家隊備戰經典賽，將待首輪賽事結束後底台。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。