苗縣基層農會選舉 3總幹事恐翻盤
苗栗縣17個基層農會今天辦理理、監事選舉，其中苗栗市、通霄鎮農會現任總幹事系統掌握席次都居劣勢，連任困難；另外，頭屋鄉農會因殺出第3方人馬，現任總幹事也可能翻盤。
苗栗縣政府農業處表示，各基層農會今天召開會員代表大會並辦理理事、監事及上級農會代表選舉投票，過程平和順利。
今天選舉以苗栗市、通霄鎮、頭屋鄉及大湖鄉等農會選情較激烈。其中苗栗市農會部分，現任總幹事吳世垣陣營和由苗栗市長邱炳坤力挺的謝錦明陣營，自上月會員代表選舉後，各自對外表達自信能勝選，詭譎情勢引起警調單位高度重視，理監事投票結果，由謝錦明陣營掌握優勢席次。
通霄鎮農會同樣選情激烈，由因案停職的鎮長徐永煌與前縣議員張太陽兩方人馬較勁，會員代表選舉結果由鎮長徐永煌力挺的徐學承陣營掌握優勢，今天選出9席理事，仍以5比4占上風；現任總幹事許道坤尋求連任恐失利。
另外頭屋鄉農會，尋求連任的現任總幹事涂漢仁迎戰劉國志，不料殺出第三方人馬，地方人士評估，最後遴聘總幹事，恐出現「鷸蚌相爭漁翁得利」結果。
大湖地區農會近年屢傳人事紛爭，現任總幹事徐欽志因對手有5席會員代表未出席，在理事選舉投票中大獲全勝，9席全拿，連任如探囊取物；竹南鎮農會因現任總幹事退休，出現新氣象，由現任信用部主任蔡信芬陣營取得6席勝出。
地方人士指出，藍營在苗栗執政耕耘多年，基層農會運作根基深厚，台面要角人物仍以具藍營背景人士居多。
農業處指出，各農會分別選出理事9名、監事3名及上級農會會員代表，預計3月10日召開理事會、監事會選舉該會理事長、常務監事及聘任總幹事。1060302
(中央社)
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