東森購物調查 228連假除溼與提神商品網購最夯
228四天連續假期天氣濕冷，哪些商品賣最夯？東森購物在觀察近日銷售數據後表示，天氣潮濕帶起居家除濕用品銷售量；另一方面，連假徹夜玩樂、駕車出遊最需要提振精神的相關保健補充食品的銷量也在放假前2週明顯成長1倍，銷售前3名為蜆精、維他命B與蜆錠。
此外，民眾的乘車旅遊安全意識提高可在銷售商品中觀察的到，東森購物在救援警示器材類的「汽車破窗神器」異軍突起，在連假前的銷售成長3倍，單週銷售量近400個，訂購消費者客層以35歲到55歲的年齡層最多，此類商品型態以進化到可做為鑰匙圈隨身攜帶，不僅可在危急時擊破車窗，更可割破安全帶進行逃生。
東森購物也觀察到，除濕、吸濕、防水與雨具等關鍵字在放假前1週就增加2倍，雨具類冠軍為反折傘；居家除濕用品則以吸濕除臭天然竹炭產品、烘鞋機、環保除濕紙、小型除濕器的銷售成長量最佳；家電類除濕機的銷售量也成長近1成。天氣潮濕，居家環境容易產生壁癌甚或漏水情形，因此也帶起壁癌修繕DIY組的買氣，單週銷售量增加2倍以上
東森購物專家志銘表示，保持家中空氣流通與對流、降低室內濕度，使用除濕機不僅能夠維持舒適濕度，經常檢查牆面是否有壁癌或水痕跡，及早發現及早處理，也能降低避癌的發生率。
天氣濕冷衣服不容易乾，將對外窗戶關上確保室內密閉，再利用除濕機，也能加快衣物晾乾速度。東森購物網即日起到3月8日每日推出6個時段限量搶388折扣金，更多商品訊息請上EHS東森購物網站。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。