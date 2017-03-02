東森購物調查 228連假除溼與提神商品網購最夯

台糖健字號蠔蜆錠護肝。圖：業者提供

除濕用品幫助居家環境舒適乾爽，圖為MIDAS吸濕除臭天然竹炭包。圖：業者提供

228四天連續假期天氣濕冷，哪些商品賣最夯？東森購物在觀察近日銷售數據後表示，天氣潮濕帶起居家除濕用品銷售量；另一方面，連假徹夜玩樂、駕車出遊最需要提振精神的相關保健補充食品的銷量也在放假前2週明顯成長1倍，銷售前3名為蜆精、維他命B與蜆錠。

此外，民眾的乘車旅遊安全意識提高可在銷售商品中觀察的到，東森購物在救援警示器材類的「汽車破窗神器」異軍突起，在連假前的銷售成長3倍，單週銷售量近400個，訂購消費者客層以35歲到55歲的年齡層最多，此類商品型態以進化到可做為鑰匙圈隨身攜帶，不僅可在危急時擊破車窗，更可割破安全帶進行逃生。

東森購物也觀察到，除濕、吸濕、防水與雨具等關鍵字在放假前1週就增加2倍，雨具類冠軍為反折傘；居家除濕用品則以吸濕除臭天然竹炭產品、烘鞋機、環保除濕紙、小型除濕器的銷售成長量最佳；家電類除濕機的銷售量也成長近1成。天氣潮濕，居家環境容易產生壁癌甚或漏水情形，因此也帶起壁癌修繕DIY組的買氣，單週銷售量增加2倍以上

東森購物專家志銘表示，保持家中空氣流通與對流、降低室內濕度，使用除濕機不僅能夠維持舒適濕度，經常檢查牆面是否有壁癌或水痕跡，及早發現及早處理，也能降低避癌的發生率。

天氣濕冷衣服不容易乾，將對外窗戶關上確保室內密閉，再利用除濕機，也能加快衣物晾乾速度。東森購物網即日起到3月8日每日推出6個時段限量搶388折扣金，更多商品訊息請上EHS東森購物網站。

(工商)