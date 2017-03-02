美元指數升抵7週高點 後市看法多空分歧

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聯準會(Fed)官員相繼發表鷹派談話，讓美國本月升息機率衝高至將近7成，也支撐美元指數週四走升至7週高點。不過針對美元漲勢能否持續，分析師看法則是多空分歧。

被視為鴿派的Fed理事布雷納德(Lael Brainard)週三表示，全球經濟改善與美國穩健復甦，意味Fed在近期將調升利率。她的談話更加強化外界對於Fed最快將在本月升息的預期。

(工商)