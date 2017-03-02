《乘風破浪》3.17台灣上映 彭于晏、鄧超成「蒜友」
新銳文人導演韓寒新片《乘風破浪》邀彭于晏、鄧超、董子健、高華陽與趙麗穎等人主演，詮釋少年情誼；因為大家都是愛好美食的「吃貨」，戲外培養出好交情，彼此都曾因為「吃」發生不少趣事。
例如彭于晏被吐槽超愛吃蒜，拍戲越拍越有「味道」，韓寒還開玩笑地表示：「敢靠近他的才是真愛！」戲裡和彭于晏是好兄弟、對手戲多的鄧超受不了，送上吃後不留「餘香」的黑蒜，盼彭于晏「口下留情」。
美女趙麗穎好吃程度也不遑多讓，拍戲拍到餓，邊對戲邊吃要當道具的食物。但最讓人津津樂道的「吃貨」事蹟，是彭于晏、鄧超、董子健與高華陽等4位兄弟，在屋頂陽台拍攝一場吃火鍋的戲，韓寒為了逼真起見，真的準備滿桌的火鍋料與沾醬，入戲極深的4人當仁不讓，頂著寒風，對鏡頭大快朵頤，但連拍數小時之後，4人都已經飽到不能再飽，彭于晏從火鍋夾出食物，沒有放進嘴裡，而是默默地擱在碗中，畢竟誰也沒有那麼大的胃可以連吃8小時。
該片由光在影像、双喜電影聯合發行，3月17日全台上映。劇情發生在2022 年，23 歲的阿浪（鄧超飾）拿下了全國汽車拉力越野錦標賽的年度總冠軍。表面上風光無限的他，與父親卻總有一堵高牆般的心結，他將母親早逝的責任怪到父親頭上，並且極力地透過賽車比賽來向父親證明自己的表現。獲勝後他載著父親一路狂奔，卻撞上了一列突如其來的火車。阿浪醒來後發現自己來到了1998 年的上海，並於機緣巧合下認識了年輕時候的阿正（彭于晏飾），阿浪這才意識到，自己進入了父親的青春裡。
(旺報)
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