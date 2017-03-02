美股金牛超猛 道指衝破2萬1

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美股金牛變身猛牛，3大指數周三同拉長紅再度改寫歷史新高，道瓊工業指數強勢收上21,000點大關，僅花24個交易日就從2萬點攻上2萬1，平美股史上大漲1千點的最快紀錄。美股漲勢兇猛也逼使策略師調高美股目標水位，美銀美林證新估標普5百今年底封關水位將在2,450點，大幅上修150點或約7％。

在美國總統川普與聯準會多位官員都對美國經濟前景發表樂觀談話的刺激下，美股周三開高走高，3大指數收盤均改寫歷史新高。

道指漲勢尤其凌厲，單日大漲1.5％或303點，收在21,115.55點，為去年總統大選投票日以來首度單日大漲逾300點。

(工商)