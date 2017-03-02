不受年金改革影響 台南12校長辦退休

台南市教育局統計，今年全市有12名國中小學校長退休；有的校長說是生涯規劃，但也有校長以退休證明不因年金改革就不退，拒絕被汙名化。

台南市校長遴選3月展開，原有17名國中小學校長申請退休，後來有5人放棄，但還有12人，分別是國中3人，國小9人。

決定退休的校長年紀，介於50歲至60多歲，這些校長說，不因年金改革而延退，他們想養好身體，多陪家人；也有校長直言，不想被汙名化。

在老師申退上，原有 600多人申請，但已有136人打退堂鼓，初判也是受年金改革影響，放棄退休人數初估會持續增加。1060302

(中央社)