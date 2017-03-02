法蘭黛正面對決愛情 募資30萬拚出輯

法蘭黛嘗試跨界創作，邀來藝術家合作激盪新火花。(非常棒提供)

樂團法蘭黛加盟新東家「非常棒」，歷經3年籌備，將於5月發行新專輯，本周將以募資型態，來完成一個與新專輯同名的跨領域音樂藝術計畫，命名為「為什麼像個愛情故事，明明我看的是偵探小說」，女主唱法蘭說：「許多朋友都結婚了，心想在這條路上是否出了什麼問題，但想破頭都無法得到解答，於是決定遠離愛情，所以很長一段時間，選擇睡前讀偵探小說，但有一天發現居然被騙了。」因為偵探小說裡頭藏著一個愛情故事，既然怎樣也逃不了，她決定與愛情正面對決；與柯家洋戀情已結束，目前單身2年。

募資目標為30萬元，團員近來趕著混音，己乎每天都熬夜催生新專輯，緊張表示：「3年沒推專輯，又以新形態的募資計畫與大家見面，但昨天新歌〈我只是你的愛人〉首播，還好有歌迷在臉書鼓勵，說聽到前奏就超有共鳴。」是否怕為能達標？團員說：「從沒上過募資計畫，只能拚了沒時間想有沒有信心，但是有藝術家一起合作，對成品很有信心。」

這回音樂藝術計畫，法蘭黛邀請了5位藝術家跨界合作，以「愛情」、「偵探」為主題創作，分別為服裝設計師「if&n蔡宜芬」、「Envol Avec Ning邱美寧」、插畫藝術家王宗欣、唱片視覺設計師方序中與攝影家黃俊團；黃以底片來拍攝的平面攝影作品，團員每人分飾「偵探」和「嫌疑犯」2種角色，嫌疑犯在台北西門町街頭隨意遊走犯罪，偵探則在定期聚集的酒吧，拼湊線索來調查真相。

(中時)