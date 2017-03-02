法蘭黛正面對決愛情 募資30萬拚出輯
樂團法蘭黛加盟新東家「非常棒」，歷經3年籌備，將於5月發行新專輯，本周將以募資型態，來完成一個與新專輯同名的跨領域音樂藝術計畫，命名為「為什麼像個愛情故事，明明我看的是偵探小說」，女主唱法蘭說：「許多朋友都結婚了，心想在這條路上是否出了什麼問題，但想破頭都無法得到解答，於是決定遠離愛情，所以很長一段時間，選擇睡前讀偵探小說，但有一天發現居然被騙了。」因為偵探小說裡頭藏著一個愛情故事，既然怎樣也逃不了，她決定與愛情正面對決；與柯家洋戀情已結束，目前單身2年。
募資目標為30萬元，團員近來趕著混音，己乎每天都熬夜催生新專輯，緊張表示：「3年沒推專輯，又以新形態的募資計畫與大家見面，但昨天新歌〈我只是你的愛人〉首播，還好有歌迷在臉書鼓勵，說聽到前奏就超有共鳴。」是否怕為能達標？團員說：「從沒上過募資計畫，只能拚了沒時間想有沒有信心，但是有藝術家一起合作，對成品很有信心。」
這回音樂藝術計畫，法蘭黛邀請了5位藝術家跨界合作，以「愛情」、「偵探」為主題創作，分別為服裝設計師「if&n蔡宜芬」、「Envol Avec Ning邱美寧」、插畫藝術家王宗欣、唱片視覺設計師方序中與攝影家黃俊團；黃以底片來拍攝的平面攝影作品，團員每人分飾「偵探」和「嫌疑犯」2種角色，嫌疑犯在台北西門町街頭隨意遊走犯罪，偵探則在定期聚集的酒吧，拼湊線索來調查真相。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。