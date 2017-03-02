單親父忍胸悶深夜上班自撞分隔島亡 留下2憨女

林姓單親男子深夜自撞台74線快速道路閘道身亡，車頭全毀。（陳淑芬翻攝）

林姓單親男子自撞快速道路閘道，安全氣囊爆開，送醫不治。（陳淑芬翻攝）

中市62歲的林姓男子1日深夜開車上班途中，在台74線快速道路到崇德路閘道前，自撞分隔島送醫宣告不治。據了解，林男擔任保全工作，已離婚，撫養2名女兒各罹患中度及重度智能障礙，出門前曾向大女兒提到「胸口悶，身體不適」，沒想到竟是最後遺言，連警方都不忍唏噓。

警方調查，林男住在太平區昨天深夜開車自台74線台中方向行駛，在北屯區崇德路閘道路附近，不知何故自撞上閘道橋墩，林男有繫安全帶，但撞擊力道猛烈，車頭嚴重凹陷、安全氣囊也爆開，林男身上沒有明顯外傷，但當場昏迷，送醫急救宣告不治。

警方調查發現，林男已離婚，撫養2名女兒各患有中度及重度智能障礙，林男在深夜11時許出門，還向大女兒提到「胸口悶、身體不適」，沒想到開車出門上班，就在途中發生車禍身亡憾事。

警方調查發現，車禍現場查無煞車痕跡，初步懷疑，林男開車時是否因身體不適，才引發車禍意外，全案報請檢察官相驗，進一步追查釐清案情。

據了解，林男擔任保全工作，薪水不多要養2名女兒，相當拮据，所以還身兼房仲等工作，林男車禍身亡遺留2名弱勢女兒，其情堪憐，警方也通報社會局協助處理。

(中時)