單親父忍胸悶深夜上班自撞分隔島亡 留下2憨女
中市62歲的林姓男子1日深夜開車上班途中，在台74線快速道路到崇德路閘道前，自撞分隔島送醫宣告不治。據了解，林男擔任保全工作，已離婚，撫養2名女兒各罹患中度及重度智能障礙，出門前曾向大女兒提到「胸口悶，身體不適」，沒想到竟是最後遺言，連警方都不忍唏噓。
警方調查，林男住在太平區昨天深夜開車自台74線台中方向行駛，在北屯區崇德路閘道路附近，不知何故自撞上閘道橋墩，林男有繫安全帶，但撞擊力道猛烈，車頭嚴重凹陷、安全氣囊也爆開，林男身上沒有明顯外傷，但當場昏迷，送醫急救宣告不治。
警方調查發現，林男已離婚，撫養2名女兒各患有中度及重度智能障礙，林男在深夜11時許出門，還向大女兒提到「胸口悶、身體不適」，沒想到開車出門上班，就在途中發生車禍身亡憾事。
警方調查發現，車禍現場查無煞車痕跡，初步懷疑，林男開車時是否因身體不適，才引發車禍意外，全案報請檢察官相驗，進一步追查釐清案情。
據了解，林男擔任保全工作，薪水不多要養2名女兒，相當拮据，所以還身兼房仲等工作，林男車禍身亡遺留2名弱勢女兒，其情堪憐，警方也通報社會局協助處理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。