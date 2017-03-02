重陽橋改建工程標示不足 民眾心驚驚
重陽橋跨越淡水河，連接台北士林和新北三重兩端，為雙北地區重要通道，北市新工處正在進行重陽橋機車引道工程，不過有民眾向議員何志偉反映，施工導致橋面不平，騎起來十分顛頗，加上工區區隔不足，交通指引混亂，日前更有車輛不慎撞到施工人員，不少民眾都「心驚驚」。
重陽機車引道過去常發生事故，考量機車族安全，北市新工處規劃改建，去年開始動工。但何志偉發現，施工現場交通指引混亂，晚上照明更是不足，上橋處只有一名人員引導，工區分隔也不明顯，行車族一不小心容易撞到施工人員，不久前才傳出意外。
此外，因工程拆除部分橋體，導致橋面不平，目前路面尚未重鋪，不少機車族反映，騎起來很顛頗，行經時覺得怕怕的。何志偉還說，施工期間不少工程車直接停在人行道上，施工設施也亂放，已經到了擾民的程度，新工處應加強施工品質。
士林區葫蘆里長許振禮說，重陽橋引道很多人使用，目前看不太到明確的交通維管，夜間標示也不清楚，工區安全確有疑慮。另外，為因應機車引道工程，橋樑下方將增設橋柱，致使水岸旁的生態環境、水生植物被破壞，相當可惜，日前有當面向市長柯文哲反映，希望新工處能針對這兩部分做改善。
對此，工務局副局長兼新工處長黃一平說，重陽橋目前同時進行機車引道及護欄更新工程，工區有交維計畫，對於民眾反映夜間標示不足，區隔不明顯等問題，將加強工地照明和警示，盡快改善。
(中時)
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