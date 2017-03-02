新北新店鐵皮木材工廠火警 暫無人員受困

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新北市新店區新潭路一段某100坪左右的鐵皮木材工廠，今天（2日）晚間9時許發生火警，傳出陣陣火光與爆裂聲，消防局獲報已調派46輛救災車輛與126人趕往救援，暫未發現有人員受傷、受困，警消正全力灌救中。

(中時)