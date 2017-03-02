搶賺文青財！Jo Malone London首度去標籤
搶賺文青財！各家業者看好香氛市場紛紛引進獨立香氛吸引消費者，Jo Malone London新品更首度把品牌標籤拿掉，換上塗鴉設計，複合式精品ART HAUS也特設香氛密室，引進各國個性香氛，吸引專業買家。
Jo Malone London打出英倫文青系列，品牌公關表示，這次不只是首次拿掉品牌識別，也是首度加入威士忌調香，「威士忌與雪松木」香氛目前最受消費者青睞，整體而言，果香仍是銷售第一，針對英鎊貶值，櫃姐私下表示，「很多消費者都會念一下，怎麼不調價？」但她認為，品牌賣的是服務跟體驗，這是跟國外沒辦法比的消費感受。
複合式精品ART HAUS香氛密室引進Fueguia1833、Astier de Villate、Maison Louis Marie等7個香氛品牌，有法國百年香氛也有天然有機香氛，其中Astier de Villatte在台共推出7款獨家香水系列，目前台灣是繼巴黎、紐約、東京，全球第4個販售國家。
(中時)
關鍵字：Jo Malone London、品牌標籤、塗鴉設計
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