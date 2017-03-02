金正男案證據不足 大馬明驅逐北韓男嫌

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大馬警方偵辦金正男遭毒殺案，逮捕北韓籍男子李正哲（Ri Jong Chol，譯音），但因拘留期滿，沒有足夠證據將他起訴，警方明天把李正哲移交移民局後，將他驅逐出境。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在吉隆坡第2國際機場遇害，大馬媒體中國報今天引述馬來西亞檢察總長阿班迪（Mohamed Apandi Ali）的話說，明天將釋放北韓籍的製藥專家嫌犯李正哲，並直接驅逐出境。

阿班迪指出，李正哲將獲釋，他是自由人。他的拘留期也將屆滿，目前沒有足夠證據將他控告到法庭。

全國副警察總長諾拉錫（Noor Rashid Ibrahim）說，警方已完成對李正哲調查工作，明天會把他交付移民局，再驅逐出境。

金正男遭毒殺案，李正哲是全案迄今唯一被逮獲的北韓人，大馬警方目前仍積極追緝其他涉案的7名北韓人。

大馬媒體報導說，大馬警方於17日在吉隆坡逮捕李正哲。他的工作准證今年2月6日到期，目前是非法逗留，大馬移民局有權驅逐出境。

金正男於13日遭毒殺，馬來西亞警方證實死於VX神經毒劑。2名分別來自印尼的25歲席蒂艾沙（Siti Aisyah，譯音），以及越南的28歲段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）的攻擊案女嫌，昨天雙雙被控謀殺罪。1060302

(中央社)