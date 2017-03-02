北韓稱金正男死於心臟病 南韓嗆無稽之談

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對北韓聲稱金正男是死於心臟痲痺，並指整件事情是南韓抹黑北韓的陰謀，南韓政府人士強力反擊，強調北韓的說法是「毫無說服力，純屬無稽之談。」

南韓「聯合新聞通訊社」報導，南韓政府人士表示，由於大馬警方正在調查案情始末，一切仍需等待大馬警方最後調查結果。如有需要，大馬政府會出面反駁。

據報導，率領北韓代表團前往吉隆坡的前常駐聯合國副代表李東日，今天在北韓駐馬來西亞大使館前對媒體表示，2月13日在吉隆坡機場死亡的北韓籍男子是死於心臟痲痺，他要求大馬政府將這名北韓男子遺體移交給北韓。

李東日同時表示，金正男遇害案與南韓政治陰謀有關係，單純是南韓為了擺脫當前國內政治危機，故意散布死者是北韓幕後策劃暗殺的謠言。

北韓迄今都沒有承認在吉隆坡遭毒殺的北韓男子是金正男，李東日在今天的記者會上，都是使用金正男在護照上的名字「金處」或乾脆以「死者」代替。1060302

(中央社)