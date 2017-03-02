歐元區2月通膨2％達標 2013年來首見

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歐盟今天公布數據顯示，歐元區2月通貨膨脹升至2%，為2013年來首次達到歐洲央行設下的目標，原因是歐盟刺激方案似乎已見成效，同時消費者已不受英國脫歐和美國局勢不確定影響。

歐盟統計局（Eurostat）指出，歐元區1月失業率為9.6%，與去年12月一樣，維持在2009年5月來新低。

在歐洲1月消費者物價指數自去年12月的1.1%升至1.8%後，數據公司Factset分析師就預期通膨將增至2%，而此最新數據顯示經濟持續復甦。

歐盟統計局表示，上回歐元區通膨達2%是在2013年1月。1060302

(中央社)