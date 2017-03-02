樂天控大陸駭客襲擊 陸外交部不評論
南韓樂天集團大陸官網遭到駭客入侵癱瘓，樂天集團指責背後黑手可能是大陸駭客。中國大陸外交部發言人耿爽對此傳聞不願評論，認為僅是猜測，他也重申外國企業在大陸經營一定要依法合規。
南韓樂天集團日前同意南韓國防部的換地方案，讓終端高空防衛系統（THAAD，薩德）在南韓部署幾成定局，激起大陸民眾的民族主義情緒，樂天中國官網遭到駭客入侵癱瘓，許多民眾也發起抵制樂天。
有媒體引述樂天集團的消息指稱，樂天中國官網受到疑似來自中國大陸的駭客襲擊。
耿爽今天在例行記者會上被問到這個問題時表示，有注意到有關報導。但他強調，中國大陸反對一切形勢的網路攻擊，願意與各國合作，共同維護網路安全。
根據中國大陸外交部網站，耿爽在記者會上表示，對於樂天方面的表態，他不做評論。網站遭到襲擊的具體原因目前還沒有準確的說法，有關報導只是樂天方面的猜測。
對於大陸民眾開始抵制樂天，他也重申，中方在薩德問題上的立場非常明確，堅決反對美韓在南韓部署薩德系統，這一立場非常堅定。
他說，至於樂天在大陸的經營，大陸方面歡迎外國企業在大陸投資興業，同時依法保證有關企業合法權益，但有關企業在大陸經營必須依法合規。
他也再次表示，外國企業在大陸經營成功與否，最終要由中國大陸的市場與消費者決定。1060302
(中央社)
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