共軍宮古島南方操演 陸：不對特定目標

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大陸官媒報導，共軍海軍航空兵轟炸機等多型多架飛機今天經宮古海峽赴西太平洋某海域，與航經的海軍遠海訓練艦艇編隊進行實兵對抗演練。這是年度訓練計劃內安排，不針對特定國家和目標。

新華社今晚報導，中國大陸海軍航空兵轟炸機、殲擊機、警戒機等多型多架飛機，2日經宮古海峽赴西太平洋某海域，與航經這一海域的海軍遠海訓練艦艇編隊進行實兵對抗演練。

報導說，這次演練以「背靠背」方式組織，參演飛機和艦艇編隊互為對手，先後開展遠海突擊、對空防禦等多個課目演練，「提升了海軍部隊遂行多樣化任務的能力，達到了預期目的」。

報導強調，這次演練是「（共軍）海軍年度訓練計劃內安排，不針對特定國家和目標，符合相關國際法和國際準則」。

中華民國國防部今天傍晚主動公布中共軍機到日本宮古島南方海域和中共海軍軍艦實施海空操演訊息，並表示該演訓區域雖遠離台灣的防空識別區（ADIZ）外，國軍均能掌握海空動態。

國防部表示，共軍上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域，與共軍驅逐艦、護衛艦、油彈補給艦各1艘實施海空操演。1060302

(中央社)