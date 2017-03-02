和女兒聚少離多 霍建華心疼林心如「辛苦了」

霍建華近來忙拍《如懿傳》，和家人相處時間少。（圖／達志影像）

藝人霍建華和林心如去年7月幸福完婚，今年初迎來愛女「小天使」誕生，雖升格人父，但他目前正投入新戲《如懿傳》的拍攝，和家人聚少離多，今（2日）出席活動，首度聊到女兒，透露因為工作關係，陪伴妻女的時間少，讓他只能看照片解相思。

霍建華今出席代言活動時，首次提及女兒「小天使」，坦言和寶寶相處的時間很少，因為忙著拍《如懿傳》，大部分時間只能透過照片看女兒的成長，而現在主要都是由林心如照顧寶寶，令他心疼地向老婆喊話「辛苦了」。除此之外，霍建華也笑說小天使現階段太小，應該還不會認人，表示會盡量多抽時間回去幫忙照顧，言詞間可看出想念家人的心情。

(中時電子報)