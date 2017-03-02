WBC》韓國主力投打狀況不佳又輸球 教頭很擔心

韓國隊熱身賽又輸，總教練金寅植（右）坦言擔心，左為中華隊總教練郭泰源。（林勝發攝）

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中華隊經典賽首輪對手韓國隊，今天(2日)晚間在韓國高尺巨蛋與韓職尚武隊進行熱身賽，韓國先發李帶溵主投1.2局，被敲6支安打，失4分，而韓國打線此戰又熄火，單場只擊出3支安打，打完7局的比賽，韓國隊以1比4落敗。

李帶溵上周在對戰古巴的比賽中上場後援，投了2局失1分，本周二對上澳洲隊，只投1局就被敲1轟在內的2支安打，失掉2分，今天則是先發上陣，狀況依舊不理想，首局被連敲3安失2分，第2局又因2支安打和觸身球保送，在無人出局時製造滿壘危機，之後被掃出二壘安打再掉2分。

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韓國在首輪賽事已設定兩名左投梁玹種、張元準扛先發，第3個先發人選則屬意右投，原本李帶溵是可能人選，但他目前狀況還未能達到教練團期待，總教練金寅植也坦言有點擔心，「他的球路都偏高，感覺狀況有越來越好，但就是沒辦法把球壓低。」

接在李大恩之後，元鐘玄、朴熙洙、張施晥、張元準、車雨燦及沈昌珉輪番上陣，沒有再失分，但「貧打」狀況再犯，面對尚武隊先發金善基，韓國隊打線前4局只擊出3支安打，靠著第4棒李大浩的二壘安打攻下1分，之後全隊沒再出現安打。

至於韓國隊主炮崔炯宇，先前熱身賽合計8打數沒有安打，今天棒次下移至第5棒，仍是單場3支0，距離首戰面對以色列只剩4天，金寅植也擔心他的狀況，「在壘上有人時，他應該試著把球打高、避免雙殺打，但他都一直在打滾地球。」金寅植認為這可能是心理問題，「我還沒確切的問過他，但我很擔心他。」

(中時電子報)