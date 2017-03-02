川普揚言不甩 WTO秘書長釋善意
在川普政府宣布美國不受制於世界貿易組織（WTO）的判決後，WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）向華府遞橄欖枝，釋出善意。
法新社報導，川普政府的這項決定明顯背離美國的過去立場，恐危及WTO爭議解決機構（DBS）的存在。
美國貿易代表署昨天在遞交國會的報告中，揭櫫川普政府的貿易政策，檢討美國1995年加入總部在日內瓦的WTO的條件。
根據川普政府的解讀，「國會已經表明美國不直接受制於WTO的判決」。
這項標題為「總統2017年貿易政策議程」（The President's 2017 Trade Policy Agenda）報告也表示，川普政府「在貿易政策事務方面，將積極捍衛美國主權」。
阿茲維多在聲明中表示，顯而易見，美國「有種種貿易疑慮，其中包括WTO爭端解決機制。」
阿茲維多說：「我已經準備好隨時奉陪，和美國的貿易團隊坐下來，討論這些疑慮和其他議題。」
阿茲維多已在諸多公開場合中，刻意淡化川普構成的威脅。川普曾在選戰期間稱WTO是一大災難，並聲稱多邊貿易協定毀了美國經濟。1060302
(中央社)
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