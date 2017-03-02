春季改裝 統一時代台北店搶推話題美妝、獨家露營精品

統一時代台北店在「美人塾Nature天然空間」引進東京美髮沙龍Of cosmetics北部首發正櫃。（業者提供）

統一時代台北店10日引進有「露營界LV」之稱的日本戶外品牌SNOW PEAK。（業者提供）

統一時代台北店月底在美食街開豚骨一燈獨家首店，人氣拉麵麵屋一燈同集團。（業者提供）

統一時代台北店引領Lifestyle體驗風潮，在年初最受關注的日本TSUTAYA BOOKSTORE後，今（2日）起春季改裝搶下話題美妝、獨家露營精品，最受矚目的是10日引進有「露營界LV」之稱的日本戶外品牌SNOW PEAK， 加上館內現有的日本眼鏡JINS皆為日系流行指標，持續創造停留經濟與體驗經濟（stay & experience）。

美妝部分，5日推出主打自然發酵的韓國美妝su:m 37（甦秘）北區首櫃，開幕當天有「美容大王」徐熙媛一日店長媒體活動；新規畫的「美人塾Nature天然空間」引進東京美髮沙龍Of cosmetics北部首發正櫃，與原有5個美妝品牌聚焦簡單、成分天然的日常香氛、保養品，包括嚴選多家有機環保商品的複合式專櫃It’s so easy、敏感肌親子護膚聖品F’ees等。

此外，餐飲部分有與麵屋一燈同集團的豚骨一燈獨家首店；鎖定年輕族群的杭州料理天香樓mini，採複合店搭配澳洲果昔品牌BOOST Juice Bars首次進駐美食街；以及這

味泰泰獨有櫃、北村豆腐家北區獨家店、銅盤烤肉北區首店。

因應新品、新櫃登場，即日起至26日「城市好禮滿額贈」，當日於指定櫃位消費達門檻贈送出國便利小物及紓壓放鬆午茶；並針對會員推出2波段「日常卡友禮」，持Dream Card會員卡消費達門檻並扣除點數8點即可兌換。

(中時)