禁炒房 杭州3日起擴大限購

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根據路透2日報導，杭州3日起擴大調控房市，進一步擴大限購區域，以及本地戶籍居民家庭的購房門檻。

杭州政府宣布，3日起，大江東產業集聚區納入限購範圍。截至目前，上城區、下城區、江幹區、拱墅區、西湖區、杭州高新開發區（濱江）、杭州經濟技術開發區、杭州之江國家旅遊度假區、蕭山區、余杭區、富陽區和大江東產業集聚區，均以採取限購。

另外，杭州政府也提高民眾的購房門檻，買房前必須繳納在當地社保2年以上。同時，擁有超過2間房子的本地戶籍居民家庭，將禁止出售新建商品住房和中古屋。

(旺報)