大馬取消北韓免簽 提醒莫恣意妄為

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大馬副首相阿末扎希今天宣布，將從3月6日起取消對北韓人免簽證措施。他提醒北韓使節，不要利用大馬當成較勁平台，視為他們曾愚弄的國家之一，可恣意妄為。

大馬媒體中國報引述副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）的話說，所有前來馬來西亞的北韓人從6日起必須要申請簽證。

阿末扎希指出，這項措施最主要是基於大馬國人的安全考量。馬來西亞會嚴正執法，確實保障國人的安全。

星洲網報導說，阿末扎希提醒北韓的外交官，不要把大馬看成是他們曾經擾亂過的其他國家。

大馬媒體報導說，馬來西亞和北韓是在2000年4月20日簽署協議，協定就1個月以內的短期訪問，實施部分性免簽證制度。大馬也是全球唯一一個不需要簽證即可前往北韓的國家。1060302

(中央社)