美日澳關島軍演 跨國空軍作戰訓練
為期1個月的美國、日本與澳洲空軍軍演進入尾聲，美軍太平洋司令部公布三國軍機交互演練的照片，旨在提高共同作戰準備與操作力。
2月4日起，在西太平洋美國關島安德森空軍基地區域舉行的「對抗北方」（Cope North）多國聯合軍事演習已近尾聲，預計3日結束。
美國太平洋司令部1日在推特（Twitter）公布多張日本航空自衛隊飛行員，駕駛KC-767空中加油機為美國空軍和澳洲皇家空軍戰機加油的照片。
美、日、澳3國空中聯合軍演專注於使用類似系統的高科技機種，在空戰時的整合聯繫，旨在提高3方共同作戰準備與交互操作能力。演訓地點位於第1與第2島鏈間的西太平洋海域，可直接處理發生在東海與南海的狀況。
除了戰鬥機外，支援作戰的運輸機、偵察機、預警機、加油機等機種，也全面投入跨國交互訓練。
南韓與菲律賓今年也加入「對抗北方」演習觀察員，美國空軍希望韓、菲與紐西蘭能正式參與，建構西太平洋地區的空防網。1060302
(中央社)
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