英國啟動脫歐時間 可能為3月第3至第4周

英國首相梅伊（Theresa May）原定3月致函歐盟啟動脫歐申請，但受英國上議院投票要求政府修正退歐提案的影響，啟動里斯本第50條的時間可能延至3月第3至第4周。

英國上議院周三以358票對256票，要求英國政府修正退出歐盟提案，保障目前居住在英國的歐盟公民在英國脫歐後的權益。上議院要求英國政府在啟動脫歐協商的3個月內，提出保障歐盟公民的提案。

英國政府表示對上議院的投票結果感到失望，打算於本月稍晚在下議院扭轉上議院的決定。梅伊領導的保守黨在下議院擁有多數席次，扭轉上議院的要求機會很高。

(工商)