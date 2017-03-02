加拿大Q4 GDP年率成長2.6％

加拿大統計局周四公布去年第4季國內生產毛額（GDP）年率成長2.6％，規模達1.81兆加元，優於市場預估的成長2％，和加國央行預估的成長1.5％。主要是民眾對汽車和金融服務產品的需求強勁，以及不動產投資回升等帶動。至於去年全年GDP成長1.4％，高於2015年的成長0.9％。

(工商)