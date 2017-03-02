林全見佛訥 台美自貿協定是重要目標
行政院長林全今天表示，若台美及台日簽署自由貿易協定，將能對抗大陸打壓，也可讓其他國家更有意願與台灣簽自由貿易協定，因此他將台美簽署自由貿易協定作為當前重要目標之一。
行政院晚間發布新聞稿表示，林全今天接見華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）創辦人佛訥博士（Dr. Edwin J. Feulner, Jr.），就台美簽署自由貿易協定、深化發展多元關係與產業合作等議題交換意見。
林全表示，台灣受到中國大陸杯葛，與其他國家簽署自由貿易協定受到許多限制，若台美及台日簽署自由貿易協定，不但能夠對抗大陸打壓，也可讓其他國家更有意願與台灣簽自由貿易協定，因此他將台美簽署自由貿易協定作為當前重要的目標之一。
林全說，台美簽署FTA具有多重戰略意義，例如美國記憶體大廠美光（Micron）併購台灣大廠華亞科，台灣產業效率高、有彈性、快速反應與成本合理，美光的研發、行銷通路雖是強項，但與韓國競爭處於弱勢，美光在併購華亞科之後，證明其研發與通路可與台灣的製造結合，將市場擴大。
林全指出，台灣許多公司有舉世聞名的製造能力，需要合作夥伴，如果能夠與美國市場結合，有行銷的通路，不但可讓美國產品有強大的競爭力，也可避免被中國大陸瓜分市場的風險。1060302
(中央社)
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