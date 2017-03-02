沙烏地阿拉伯石油公司降價促銷原油

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）周四宣布，把4月向所有市場出貨的所有等級原油價格調降，像出口遠東的超輕質原油和特輕質原油，各自每桶減價0.5美元和0.75美元。輕質原油和中級原油則各自減價0.3美元，重級原油就維持跟3月一樣不變，外界預期其減價會有助增加遠東市場的訂單。公司強調\沒有準備持續減產至低於去年11月底承諾的減產水準。

(工商)