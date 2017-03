小布希畫退伍美軍肖像 新書登暢銷榜首

放下用來簽署行政命令的鋼筆後,美國前總統小布希(George W. Bush)執起畫筆,繪畫這項興趣如今成為他的另1項人生志業,出版畫冊登暢銷榜首,並將開辦畫展。

法新社報導,小布希的畫展今天在德州達拉斯的小布希總統中心(The George W. Bush Presidential Center)開幕,展出他描繪美國退伍軍人的油畫畫作。這次畫展將展至10月1日,展出66幅肖像畫,以及1幅4連作壁畫。

小布希藉這些畫作向他在2009年卸任後,私下結識的近百位受傷受創軍人致敬。

在小布希擔任第43位美國總統統帥美軍期間,這些退伍美軍都曾在2001年911攻擊後,在他於伊拉克與阿富汗發動的戰爭中服役。

這位前三軍統帥2月28日剛發行新書,題為「勇氣的肖像:三軍統帥向美國勇士致敬」(Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors,暫譯),書中收錄展出的肖像畫照片及這些退伍軍人的生平故事。

小布希表示,他希望藉由這些畫作及這本新書,凸顯這些退伍軍人面對創傷後壓力與回復平民生活的困境。

他在鄰近洛杉磯的雷根總統圖書館(Reagan Presidential Library)進行其中1場新書宣傳活動時表示:「他們的故事都是關於勇氣、傷害、痊癒、樂於助人的事蹟。」

「我也希望強調那些看不見的傷痕,那是我最關注的部分。」

小布希這本新書才剛推出就已拿下亞馬遜(Amazon)暢銷書冠軍寶座,這位前美國總統計畫將本書銷售收益全數捐贈給小布希總統中心,作為援助退伍軍人業務的經費。

他也說,在自己有生之年都不會拍賣這些畫作,但將會捐贈給他的基金會。(譯者:中央社廖禹揚)1060302

(中央社)