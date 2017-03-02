日機2016年度緊急升空逾千次 創新高

我要評比

日本防衛省統合幕僚長河野克俊今天表示，2016年度（至今年3月底的年度）為因應接近日本領空的外國軍機等，日本航空自衛隊飛機緊急升空次數已逾1000次，創新高。

河野表示，2016年度日本航空自衛隊飛機緊急升空次數逾1000次，超過1984年度的944次，創新高。

河野分析主要原因指出，中國大陸的舉動變得很活絡，範圍也擴大。

日本防衛省表示，雖然外國飛機沒入侵日本領空，但2016年度，日本航空自衛隊飛機緊急升空次數，根據統合幕僚所公布的次數，去年4至12月共883次（比上一年度同期增316次）。

依國別來看，以因應中國大陸軍機644次（占73%）居最多。其次是因應俄羅斯軍機231次。

日本全年度的緊急升空次數將於4月公布。今年1月9日中國大陸空軍H6轟炸機等8架軍機在對馬海峽上空來回飛行。1月24日俄羅斯的2架TU95轟炸機繞行日本1周，日本航空自衛隊飛機皆緊急升空因應。整體趨勢看來，中國大陸以戰鬥機、俄羅斯以偵察機居多。1060302

(中央社)