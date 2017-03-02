SBL季後賽台啤換洋將 金酒需再適應

SBL台啤在季後賽前緊急啟用李恩（Liam McMorrow），取代因傷不克出賽的戴維斯（Bryan Davis），季後賽首輪對手金酒的教練楊哲宜表示，金酒需再適應。

第14季超級籃球聯賽（SBL）季後賽本週即將開始，例行賽排名第3的台啤將在季後賽首輪，對上例行賽排名第6的金酒，台啤因為戴維斯在例行賽最後關頭受傷，緊急換上李恩頂替。

金酒教練楊哲宜表示，李恩今年球季都待在台灣，所以還蠻瞭解這邊的狀況，由於李恩的打法和戴維斯有很大的差距，所以之前對台啤所做的所有情蒐全部沒用，台啤換用李恩後打法全都不一樣，所以金酒也必須重新適應台啤的打法。

楊哲宜笑稱，如果戴維斯不要傷得那麼重，能夠休幾場就回來，台啤就不用換洋將，一來金酒對有戴維斯的台啤比較熟悉，二來台啤會有幾場沒洋將的比賽，這樣對金酒來說會比較輕鬆，但不管對手是誰都要做好萬全準備。

楊哲宜提到，年輕球員進入狀況比較慢，隊上年輕人多，對上任何一隊都要打個兩、三場才會慢慢進入狀況，現在為了適應台啤戰術上的改變，金酒這些年輕球員的心理建設也要重新來過。1060302

(中央社)