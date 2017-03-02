Paul新房二胎借前女友600萬 老婆咪咪怒了
Paul 2日帶老婆咪咪錄中天《麻辣天后傳》，夫妻倆在節目上公開不能說的秘密。Paul自招異性緣還不錯，跟咪咪交往時，有女神級藝人約他出去，結了婚還有人妻找他夜訴心聲，更糟的是，他兩周前竟然借了600萬給前女友，讓咪咪大傻眼：「真的很誇張，都有女兒了，怎麼會做這種事，你回家要跪算盤了！」
Paul陳述，兩周前他到電視台錄影巧遇前女友，前女友哭訴創業不順、爸爸又生病，經濟大卡關，Paul一時心軟，索性把剛買的房子作二胎借款，出借的金額他一度吞吞吐吐，才吐實：「大概…600萬。」但竟然沒簽借據，Paul說：「她有還錢，這兩周還了200萬。」
咪咪才察覺：「難怪他三天兩頭就說要去銀行！」且Paul有雙心愛的名牌休閒鞋，咪咪：「他說是奶奶送的。」念在祖孫情，咪咪好心幫他洗鞋，結果，那鞋根本是該前女友送他的，讓咪咪氣到一度說不出話，Paul才趕緊安撫：「除了請她還錢，不會再聯絡了，她還的200萬就給妳。」但咪咪還是怒氣難消，一度摀著耳朵，不想再聽下去。
(中時)
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