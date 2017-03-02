流亡印度西藏女子足球隊 申請美簽遭拒

一支流亡印度西藏女子足球隊教練今天表示，她們向在新德里的美國駐印度大使館申請簽證赴德州參加足球賽遭拒，被告知「無合理理由」前往美國。

這支西藏女子足球隊成員，多數是居住在印度的西藏難民，準備參加預定在美國德州達拉斯（Dallas）舉辦的達拉斯盃國際青年足球錦標賽，因此向美國駐印度大使館申請赴美簽證。

美國總統川普雖然上台後緊縮移民政策，並下令對7個國家的公民實施旅行禁令，但中國大陸和印度都不在這份名單上。

來自美國新澤西州、擔任這支西藏女子足球隊教練的齊爾德斯（Cassie Childers）今天告訴英國廣播公司（BBC），她於2月24日陪同16名球員前往美國駐新德里大使館接受官員面談，但她的國家（美國）竟然拒發簽證給這支西藏女子足球隊。

齊爾德斯指出，她們為這次旅行計劃了好幾個月，這些球員被告知透過這次旅行，可以有機會告訴全世界，西藏婦女有能力實現任何事情，但結果卻遭到拒發簽證。

她說，「我對我的國家（美國）拒發簽證給這支女子足球隊感到羞愧。」

這些球員多數持印度政府發給流亡印度西藏難民的身份證明文件，有2名球員持有印度護照，並向美國駐印度大使館申請簽證；另有4名球員居住在尼泊爾，持有尼泊爾護照並在首都加德滿都申請美簽，但迄今都沒收到美國使館的消息。

不過，齊爾德斯不認為發生這起拒簽事件與川普政府有關。她說，許多官員擔心藏人申請美國簽證，是想在美國尋求庇護。

流亡印度西藏女子足球隊的隊員已在官方臉書和集資平台Indiegogo上張貼自己拍攝的1分多鐘影片，除感謝受邀赴美比賽外，也強調從受邀的第一天就開始期待這次旅行，不是因為此行的目的地是美國，而是「給我們一個機會向世界展示我們的國家西藏，我們真的很興奮」。

美國駐印度大使館迄今沒有對此事回應，但有美國熱心人士就此事寫信給美國駐印度大使館，得到回信要求重新提供簽證申請人的護照號碼和相關資料，似乎在輿論關注下，有意重新審查西藏女子足球隊員的簽證申請。1060302

(中央社)