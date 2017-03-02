中華隊8場熱身賽 蔣智賢胡金龍手感最熱
經典賽中華隊今天在南韓首爾的高尺巨蛋練球，3日展開第一場官辦熱身賽，近1個月的自辦熱身賽，以蔣智賢、胡金龍的棒子最火燙。
中華隊從2月7日澳洲移地訓練，展開熱身賽，對澳洲職棒布里斯本俠盜隊2場、業餘隊溫沙皇家1場，拿下3連勝；其中對皇家之戰胡金龍、高國輝、林智勝、蔣智賢等4人敲出全壘打，對俠盜隊之戰，蔣智賢又敲滿貫砲。
中華隊回台灣打3場，2勝1敗，以11比2大勝世大運培訓隊，2比6輸古巴、4比2贏古巴。之後轉戰日本神戶，對日本業餘隊1勝1敗。
這8場比賽中華隊6勝2敗，打線當中以蔣智賢最火燙，26打數13支安打包括1支二壘打、1支三壘打、3支全壘打，打擊率5成、長打率0.962。
固定打1棒的胡金龍在31個打數中敲出13支安打，打擊率4成19；兩名捕手分別是鄭達鴻14打數6安打、林琨笙13打數5安打，打擊率各是4成29、3成85。
4棒打者林智勝23打數7安打，打擊率3成04；5棒林益全29打數6安打，打擊率2成07。
中華隊接下來還有2場官辦熱身賽，分別是3日晚間6時（台灣時間）對韓職二軍的警察廳隊；5日下午1時（台灣時間）對韓職二軍尚武隊。
中心打者高國輝還需要調整，他在過去8場熱身賽中26打數4安打，打擊率1成54，雖有1支全壘打，但吞下8次三振是全隊最多。林益全29打數6安打，打擊率2成07，也有待加溫。1060302
(中央社)
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