陸政協：沒有九二共識 任何都無從談起

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中國大陸全國政協發言人王國慶今天針對兩岸關係發展前景說，「如果沒有『九二共識』，任何都無從談起，先要解決這個問題」。

中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議3日將開幕，今天依例舉行開幕前記者會，會後王國慶在離場前被大批媒體攔截。他在被問到「如何看待兩岸關係發展前景」的問題時，作上述表示。

這是中國大陸今年「兩會」及相關活動展開以來，官方首度對兩岸關係表達意見。1060302

(中央社)