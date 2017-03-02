男偷香蕉辯稱去釣魚 作案機車慘被警方動手腳

林男用來偷竊香蕉作案用的小貨車。（廖肇祥翻攝）

林男涉偷竊埔里愛蘭地區200公斤香蕉，因園主巡園棄蕉與棄車逃逸。（廖肇祥翻攝）

南投縣埔里鎮、草屯鎮的林姓偷蕉賊，上月被草屯警方逮到偷割100公斤香蕉，警方調查，他1月涉嫌在埔里國6高架橋下偷割200公斤香蕉，因被發現而棄蕉、機車逃逸，卻辯稱是去釣魚，機車輪胎無氣才請人載走，其實是被警方「漏氣」，埔里警方今將他依竊盜罪嫌函送法辦。

香蕉產量減，價格高昂，涉嫌吸毒的56歲林姓男子，1、2月在埔里鎮、草屯鎮尋蕉園下手，上月在草屯鎮平林里偷割4芎合計100公斤的香蕉得手，市價約1.2萬元，草屯警方調閱監視器從小貨車追人，1週後逮到他，將他依竊盜未遂罪嫌函送。

警方調查，林男也涉嫌偷割埔里鎮愛蘭地區香蕉，數量最大一次是1月6日騎機車到國道6號愛蘭段高架橋下的蕉園，偷割了200公斤，因數量太多，來不及全部運走，蕉農巡視蕉園，他跳入山溝逃逸，機車卻留在原地，蕉農報案後，埔里警分局愛蘭派出所員警故意將機車輪胎漏氣，試著拖延他牽車速度，但他隔日不敢現身，多日後偷運回家。

愛蘭派出所員警到其國姓鄉的老家「堵」人，也發現他在草屯作案的小貨車，連機車都在，林男矢口否認偷竊香蕉，辯稱當天是去釣魚，因輪胎沒氣才請朋友載走，卻不知輪胎是被警方動手腳，埔里警方今日以竊盜罪嫌函送，並將繼續追查他是否涉及其他地區香蕉竊案。

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(中時)