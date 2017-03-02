胖了被譏還登熱搜 陳喬恩：我真的沒那麼胖
藝人陳喬恩近日出席活動時，被捕捉到腫一圈的發福樣，遭狠酸「圓潤似孕婦」，隨後她大方在留言處坦言「貪吃胖了」，坦蕩反應造成熱議，而新聞熱度一直還沒減退，「陳喬恩胖了」話題更登上微博熱搜榜，對此，她稍早在微博發文：「其實我真的沒有那麼胖。」
對於自己胖了一事，陳喬恩今（2日）在微博回應：「其實我這個人是很樂天派的，其實我真的沒有那麼胖，我輕得都要被風吹走了。」最後不忘幽默自嘲補充一句「是龍捲風」，再度大方自黑的可愛行為，笑翻一票粉絲。
事實上，陳喬恩雖是個吃貨，但為了上鏡好看，還是很注意身材，165公分的她，之前透露過體重在45公斤上下，就算休息期吃多了變胖，但每回要拍戲時，她總能瘦回纖細模樣，其實並不胖。
(中時電子報)
關鍵字：陳喬恩
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