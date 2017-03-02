吳怡霈生病遇白目好友　賴著不走還偷喝水

吳怡霈對朋友偷喝她珍藏的水相當傻眼。（東森提供）

阿布抱怨朋友女友腳太臭。（東森提供）

東森《2分之一強》日前聊「作客文化」，吳怡霈生病時，朋友主動送來魚湯，卻遲遲不走，甚至找了一群朋友到她家聊天，吳怡霈吃完藥就昏睡，睡醒卻驚見家中杯盤狼藉，最後讓她發火的是，朋友開了她的礦泉水，她心疼地說：「上面刻有我的名字，很有紀念意義耶。」

阿布找朋友到家中作客，朋友女友穿雪靴卻不穿襪，脫掉後臭氣沖天，阿布只好拿了一雙絨毛的卡通拖鞋出來，客氣請那女生穿上，其實心裡想的是直接把她的臭腳丫整個包起來。朋友全離開後，阿布直接把那雙拖鞋打包丟掉，因為已臭到沒救了。

(中時)