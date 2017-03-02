會員國免簽遭拒 歐盟擬要求美國人簽證

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歐洲議會今天表示，只要華府拒絕讓歐洲聯盟（EU）5個國家免簽證入境，美國公民來歐洲就應該要申請簽證。

歐洲議會以舉手表決通過非約束性決議指出，歐盟執委會「有法律義務在2個月內採取措施，暫時恢復美國公民簽證規定」。

歐盟任何恢復美國公民赴歐申請簽證規定，必須先經過會員國通過，這個過程可能會花上數年的時間。

歐洲議會發表聲明說：「保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、波蘭和羅馬尼亞等國公民赴美仍需簽證，而美國公民赴歐盟所有國家都免簽證。」

歐洲議會表示，執委會應該暫停美籍人士免簽規定12個月。

歐洲議會指出，加拿大也要求保加利亞和羅馬尼亞公民申請簽證，但這些限制將於12月解除。1060302

(中央社)