大陸杭州最美鄉村！ 白屋黑瓦宛如走進水墨畫

大陸杭州富陽場口的東梓關村。(圖/取自新華社)

過往鄉村被視為是孕育文化的根脈，但在都市化發展下，其逐漸凋零於時代變遷之中；不過，隨著綠建築產業興起，近幾年許多人皆開始思考環境與自身的關係。大陸杭州富陽場口的東梓關村就是一個很好的實踐，在設計師與當地政府的努力下，不但延續往日美好，又融入現代的味道，成為別具風格的景點。

大陸杭州富陽場口的東梓關村，有著清末民初，浙東建築風格的建築百餘幢；但隨著時間久遠，已顯得老舊；為改善原本居民生活品質，並讓人回遷，當地政府便聯手設計專家，從2014年開始，歷時2年時間進行改造。

而為保留傳統歷史建築特色，設計專家花費相當大的心力，先透過田野調查與座談會去理解村民的需求，進而思考人該如何生活在這樣的空間裡，以在地化的角度切入，去再現、重構昔日江南民居的神韻和意境，並以不衝突的方式融入現代風格。

現今位於村子的南面，3層的白色建築錯落布局，12棟棟樓緊鄰相依，配上黑色的屋瓦，與外實內虛的宅院空間，不管近看或遠觀，皆像就在觀賞一幅江南水墨畫般。而隨著網路曝光，有人就以最美農村來譽之，引起外地不少遊客來觀賞，助長當地觀光。

(中時電子報)