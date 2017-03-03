贈獎》郭美美《你的名字》送精油擴香組

（圖／海蝶音樂提供）

孤獨 是愛人的影子 你的名字 成了誰的故事

這是一個關於歌手郭美美的故事

她的名字 成了別人的故事

就像自己的愛人 卻成了別人的新郎

郭。美美

2017全新個人專輯《你 的 名 字》

02/24 海蝶音樂 全亞洲深情發行

（圖／海蝶音樂提供）

關於你的名字

新加坡歌手郭美美，也許做夢都從來沒有想過，讓她坦蕩的人生展開了新的支線劇情的，居然是她的名字。這幾年來，被誤解、受委屈、乃至無端被攻擊。深深明白了一個女生所能感受到的所有孤立和無助。

這深入心底卻又無處訴說、無能為力的孤獨感，好似我們在愛情中遇到的那些無所適從和孤立無援。

在孤獨的世界裡，歌手郭美美只剩下了音樂，作為夥伴，也作為管道，描摹普通人感情故事中孤獨的全面貌。同時也傳達歌手郭美美感同身受的理解與期待，

這一次，她不再只是一個講睡前故事的小姑娘，更是一個有故事的女歌手。

關於歌手郭美美

郭美美的名字街知巷聞，卻不是因為歌手郭美美的身份。專輯設定，圍繞歌手郭美美這些年的經歷進行發散，讓歌手郭美美通過傳達普通人的感情故事，講出自己的故事和心事。最有名的，也許是她的名字，但最感人的卻是她的嗓音和演唱實力。經過這些年的內心錘煉，使得她對歌曲的演繹表現力更細膩入魂、深入人心。郭美美，是她的名字，歌手，是她的專業和職業，她的故事和人生，也是她的全部過去和未來。

關於孤獨

專輯的內容核心和主題，是“孤獨”。現代人，都崇尚獨立，卻始終無法擺脫孤獨的魔咒。孤獨，就像是愛情的副作用。在遇見那個人之前，我們並不真正懂得孤獨的含義。就像歌手郭美美在遇到那件事之前，也並不真正懂得孤獨的可怕。孤獨，是我們愛人的影子。它似鬼魅，無所不在，隨時伺機攻擊。孤獨的理由千萬種，但歸根結底只有一個，就是那個你愛著人。而對於歌手郭美美來說，她的理由，是她的名字。是孤獨難耐，讓我們明白對對方的愛有多深，是孤獨疼痛，讓我們遠離會傷害我們的人和事。歌手郭美美，在經歷了這麼多種孤獨後，對孤獨的意義有自己的見解：孤獨，讓我們更清醒地瞭解自己和世界，從而讓內心變得更成熟平靜和豐沛。

關於輕熟女心事

越來越多女性，成為社會的中流砥柱，當她們拼命奮鬥，努力打拼後，漸漸發現已經接近或成為了輕熟女。這十首歌都是表現同歌手郭美美一樣，處在這個階段的女性的感情生活的側寫，每首歌的故事真實生動。

（圖／海蝶音樂提供）

關於幕後

製作陣容精准強大，全亞洲跨區域聯手打造：情歌歌後製作人蔡尚文老師、馬來西亞情歌聖手彭學斌老師、新加坡資深實力製作人劍泓老師、華語頂尖詞人姚若龍、天后御用金牌詞人易家揚、馬來西亞金牌作曲家李志源、當紅詞曲創作人王雅君。歌手郭美美的精湛演唱，更為每首歌注入了的靈魂。為了更真實表達自己的感受和理解，甚至加入了自己的創作。

（影音／取自海蝶音樂/太合音樂 Taihe Music Youtube）

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活動日期：3月3日下午2時～3月16日下午2時截止

◎ 活動辦法：

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2.在本頁下方留言板留言：「郭美美《你的名字》唱出現代人的愛情孤獨」

◎ 獎品：

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(香味隨機出貨)

◎ 得獎公佈：3/16 下午2時後公布，得獎名單公布於本網頁。

◎ 領獎方式：限親領，或請親友持得獎人身分證明文件代領

2017年3月17日中午12時～3月23日下午5時（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：「台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站）」，撥打電話(02)2308-7111轉分機2570領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)