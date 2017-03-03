勇闖鬼界尋妹 風神寶寶晴空小侍郎到台北

巡演全台各地、風神寶寶兒童劇團年度製作《晴空小侍郎》將首次在台北登場了。（實習記者蔣淮薇攝）

陳昭賢在劇中飾演主角晴空小侍郎一角，為了尋找過世的妹妹而誤入鬼界，闖進住滿鬼怪的莫怪樓，有駝背的小氣鬼、和朋友打架打到頭不見的無頭鬼、成天窩在浴缸裡的懶惰鬼，還有掌管鬼界大小事務的晴爺爺。（實習記者蔣淮薇攝）

「莫怪莫怪莫奇怪，我們是鬼也有愛。」莫怪樓裡的大小妖怪和晴空小侍郎昨日在記者會上跳了一曲《莫怪樓》，招牌的愛心動作，傳遞滿滿的愛。（實習記者蔣淮薇攝）

團長陳昭賢在劇中飾演主角晴空小侍郎一角。（實習記者蔣淮薇攝）

巡演全台各地、風神寶寶兒童劇團年度製作《晴空小侍郎》將首次在台北登場了！此劇改編自作家哲也同名小說，將書裡的大妖、小怪故事搬上舞台，融合傳統戲曲和現代歌舞場面，以台語、國語、英語三種語言演出，為孩子訴說一個超有愛的鬼故事，於3月4日至5日在台北城市舞台演出。

團長陳昭賢表示，最初是在工作夥伴郎祖筠的推薦下，閱讀哲也所寫的《晴空小侍郎》，「沒想到一讀停不下來，不僅寓意動人，也讓我想起爸媽因為忙工作而沒能念故事書給我聽的遺憾，讓我決定要為小朋友好好說這個故事。」

陳昭賢在劇中飾演主角晴空小侍郎一角，為了尋找過世的妹妹而誤入鬼界，闖進住滿鬼怪的莫怪樓，有駝背的小氣鬼、和朋友打架打到頭不見的無頭鬼、成天窩在浴缸裡的懶惰鬼，還有掌管鬼界大小事務的晴爺爺。

「這些乍看之下很嚇人的鬼怪，但都有自己的心事，晴空小侍郎用愛的眼光為他們化解難題。」陳昭賢表示，全劇最為動人之處，在於晴空小侍郎的善良和純真，「他從不以異樣眼光看待那些長得和自己不一樣的鬼怪，而是對他們一視同仁的付出，最後也因此獲得真情和友誼。」

此劇導演為出身京劇的許栢昂，他將京劇「一桌二椅」寫意式的概念加以延伸，用創意的方式展現，像是劇中有兩個角色代表著莫怪樓裡擬人化的「電梯」，能用想像的方式，「載著」小侍郎在莫怪樓裡自由穿梭，成為小朋友喜愛的角色。

風神寶寶兒童劇團創團4年，一直期望能為兒童介紹傳統戲曲之美，並以招牌角色「風神寶寶」打響名號。製作人陳勝福表示，這次推出《晴空小侍郎》，是劇團的新突破，除了歌仔戲外，也融入京劇、豫劇和舞蹈，並為兒童劇實驗出新穎的說故事模式。

(中時)