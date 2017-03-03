陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
日本防衛省統合幕僚監2日晚間表示，有13架中國大陸軍機今天上午到下午，從沖繩（琉球）的沖繩本島與宮古島之間的上空飛越而過，日本航空自衛隊飛機緊急升空因應。
日本防衛省統合幕僚監部表示，2日有13架中國大陸軍機從沖繩本島與宮古島之間的上空飛越而過，日本航空自衛隊飛機緊急升空因應。1次有多達13架外國軍機飛越此海域上空則是首見。
同樣的空域，去年12月中國大陸軍機也曾飛越。
日本航空自衛隊確認到，中國大陸轟炸機可能有6架、戰鬥機6架，還有1架Y8預警機。
日本海上自衛隊的護衛艦和反潛機觀察到，在宮古島的南東120至200公里的海域，有2艘中國大陸海軍的飛彈驅逐艦、在黃尾嶼（日本稱久米島）南南西90公里處，有1艘中國大陸的巡洋艦。這些軍艦都是朝東海的方向航行。
日媒報導說，中國大陸國防部2日宣布，海軍的戰鬥機與轟炸機、預警機等多數軍機，在那個海域飛航而過，在西太平洋與遠洋訓練艦隊進行聯合演習。1060303
(中央社)
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