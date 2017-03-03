蓋達證實 二號首腦在敘遭美空襲擊斃

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蓋達組織證實，首領馬士禮（Abu Khayr al─Masri）已在美國領導下的聯軍對敘利亞發動空襲時喪生。據信他是蓋達組織的第二號人物。

包括阿拉伯半島蓋達組織（AQAP）在內的2個蓋達分會發表聲明說，馬士禮是個「英雄」；並說他是在敘利亞「遭十字軍無人機攻擊時」喪生。

署明日期為昨天的這項聲明說：「敘利亞所有人都見證了美國及其十字軍聯盟的最新罪行。」

聲明中並對蓋達組織現任領導人薩瓦里（Ayman al─Zawahiri）表達哀悼之意。

馬士禮是蓋達組織創辦人歐薩瑪．賓拉登的女婿，據信是薩瓦里的副手。

美國官員本週說，美方正調查報告所說，馬士禮已在美國空襲敘利亞北部伊德利布市（Idlib）一帶時遭擊斃。1060303

(中央社)