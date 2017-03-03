烈焰吞噬新店木材廠 百餘警消破門搶救

新店木材廠火警，百餘警消到場搶救。（葉書宏攝）

新店木材廠火警，百餘警消到場搶救。（葉書宏攝）

新店木材廠火警，百餘警消到場搶救。（葉書宏攝）

新店木材廠火警，百餘警消到場搶救。（葉書宏攝）

新店木材廠火警，百餘警消到場搶救。（葉書宏攝）

新北市新店區新潭路一段某鐵皮工廠2日晚間9時許驚傳火警，火勢持續在鐵皮內悶燒，陣陣濃煙不斷竄出、直衝天際，附近民眾都驚呼「沒看過這麼猛烈的火警！」消防局獲報派遣百餘警消到場搶救。

由於工廠位置較微偏僻，警消拉水線綿延百餘公尺才能抵達火場，由於現場是鐵皮建築，火勢不斷在內悶燒，警消利用切割機破門射水搶救，火勢在2小時內控制、撲滅，幸無人員傷亡。李姓負責人到場相當鎮定，他向警消說，「並不清楚起火原因。」詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，現場為一層連3棟鐵皮木材工廠，資本額約500萬元，由李姓負責人經營，一度無法面對大環境變遷，由女兒接手後，改用網路行銷，以小家具行集客方式，讓逐漸沒落的木材行，起死回生業績翻倍，在網路中相當有名。

(中時)