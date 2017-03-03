拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題

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美國前副總統拜登的兒子杭特和遺孀大嫂海莉發展戀情，成為政壇最熱門的話題。拜登夫婦祝福家族內的新戀情，八卦專欄已用婚外情形容猶如肥皂劇般的戲劇性發展。

拜登（Joe Biden）的長子波伊．拜登（Beau Biden）2015年5月因腦癌過世，「紐約郵報」（New York Post）1日報導，拜登已婚的次子杭特．拜登（Hunter Biden）和大嫂海莉，拜登（Hallie Biden）於2015年10月開始交往，如今已公開關係。

報導指出，47歲的杭特和妻子凱薩琳．拜登（Kathleen Biden）2015年10月已分居，但不清楚是否已提出離婚。

杭特聲明指出，「海莉和他極度幸運，能在困難時刻找到真愛並獲得支持，兩人身旁深愛他們的人都如此認為。」

前副總統拜登夫婦對家族內的新戀情表示祝福，不過凱薩琳至今未回應。

美國著名的八卦專欄「第六頁」（Page Six），用「婚外情」來形容這起遺孀大嫂與小叔間的關係。

拜登在2015年10月因家族因素，決定不角逐總統提名，時間和杭特與海莉公開交往接近。波伊認為父親應參選總統，拜登不參選的決定也和波伊的病情有關，拜登卸任前後積極推動癌症研究。

杭特與凱薩琳有3個女兒，海莉與波伊有1女1子，拜登家族戲劇性發展猶如肥皂劇搬上現實人生。

拜登的前妻1972年因車禍喪生，拜登也失去當時只有1歲的女兒。意外是家族的陰影，波伊和杭特都鼓勵父親重新出發，拜登於1977年娶了妻子吉兒．拜登（Jill Biden）。

拜登的人生歷經各種挑戰，許多政治人物與評論都給予祝福。1060303

(中央社)