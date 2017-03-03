MLB新規則 禁野手做記號、投手墊步投球

前馬林魚(現教士隊)卡普斯投球後已幾乎離開投手丘。(美聯社資料照)

新球季即將進入倒數，大聯盟公布了2017球季的幾項規則調整，包括主席曼佛雷德期待的故意四壞和重播挑戰時限，以及投手、野手、指導員的站位問題。故意四壞球從此不必再實際投出，只要由投手告知主審便可直接保送打者。

值得注意的是去年大都會與道奇引起的外野手站位爭議，當時道奇隊使用雷射測距儀來定位外野守備的位置，並且想要在外野草皮上做記號，還威脅如果不答應他們，就叫外野手的釘鞋直接挖起草皮當記號。這引起主場的大都會不爽，向大聯盟告狀。等到大聯盟介入時，道奇隊又喊冤，最後是兩隊各說各話，官方也查無實據。因此今年明確規定野手不可以在地上做記號。

另一個重點是投手在投球時最多只能面對本壘跨一步，也不能在投球過程中變換重心腳。換句話說，投手不可以朝著本壘墊步投球。最有名的是前馬林魚中繼投手，喜歡墊步投球的怪咖卡普斯(Carter Capps)，他投球時向本壘墊步的距離非常遠，他出手時幾乎已離開投手丘了。今年規定這種投球動作視同投手犯規(壘上有跑者時)或是壞球(壘上無人時)，看來卡普斯必須重練投球姿勢了。

最後是主審和壘審做出判決後，總教練若認為有爭議要求審視重播，必須在30秒內提出挑戰，否則視同棄權。如果總教練用光了挑戰權且出現爭議判決(除了全壘打)，在第8局之後可以由領頭的裁判(Crew Chief)要求審視重播，並且希望主審將處理爭議的耗時控制在2分鐘內。

(中時電子報)